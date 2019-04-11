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Аякс - Ювентус: видеообзор матча

четверг, 11 апреля 2019, 07:31

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов нидерландский "Аякс" на своем поле принимал туринский "Ювентус". Встреча завершилась ничейным результатом - 1:1.

На "Апострофе" прошла онлайн-трансляция встречи нидерландского и итальянского клубов.

Интересно, что оба мяча команды забили с разницей в минуту игрового времени. Перед свистком на перерыв отличился португалец Криштиану Роналду, а сразу после возобновления игры "Аякс" восстановил равенство в счете благодаря голу Нереса.

Ответная встреча команд пройдет в Турине 16 апреля.

Аякс - Ювентус 1:1

Голы: Нерес, 46 - Роналду, 45

Аякс: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Велтман, Ф. де Йонг, ван де Беек, Шене (Эккеленкамп, 75), Нерес, Тадич, Зийех.

Ювентус: Щесны, Канселу, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Дибала, 74), Бернардески, Манджукич (Дуглас Коста, 60), Роналду.

Предупреждения: Тальяфико, Ф. де Йонг, Шене, Эккеленкамп — Пьянич.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

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