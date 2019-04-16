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Где смотреть онлайн Ювентус - Аякс: расписание трансляций

вторник, 16 апреля 2019, 09:16

16 апреля состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и голландским "Аяксом". Встреча состоится в Турине на стадионе "Альянц".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Аякс".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча между итальянским и голландским коллективами запланирована на телеканале "Футбол 2". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российском телеканале "Матч! Футбол 1".

ЮВЕНТУС - АЯКС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче, который состоялся в Амстердаме, команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду восхитил сеть интимным фото.

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