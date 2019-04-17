RU   UA  

среда, 17 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Спорт

Выборы президента 2019
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

17 апреля

12:05
Ляшко призвал кандидатов в президенты представить планы действий по тарифам и росту доходов населения
12:02
Расстрел бандитами активистов под Одессой: полиция сделала странное заявление о пострадавших
11:57
В России впал в кому знаменитый писатель
11:50
Из-за жалобы завода Коломойского полномочия НАБУ могут ограничить: подробности
11:45
Алан Бадоев рассказал о дорогом подарке для Макса Барских
11:32
Виноваты дьявол и Альдебаран: в сети смеются над "астральной" версией пожара в Нотр-Даме
11:22
В России приняли новое важное решение по футболистам, которые сидят в тюрьме
11:20
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций
11:11
НАБУ поручило начать расследование против Зеленского отстраненному детективу - СМИ
11:10
Звезда "Игры престолов" поспорила с создателями сериала из-за постельной сцены
11:05
"Нотр-Дамы" по-украински: опубликовали фото 10 исторических зданий в Киеве, ставших жертвами пожаров
11:02
Умер знаменитый украинец, отсидевший в ГУЛАГе: фото и биография
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порту - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

среда, 17 апреля 2019, 10:40
переглянути новину українською

17 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов встретятся португальский "Порту" и английский "Ливерпуль". Встреча пройдет в Порту на стадионе "Драгау".

ПОРТУ - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Фаворитом матча по версии букмекеров является английский клуб. На победу "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается коэффициентом 3,25. На успех португальцев предлагается коэффициент 3,75.

ПОРТУ - ЛИВЕРПУЛЬ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Также букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом в борьбе за выход в полуфинал. На это предлагается коэффициент 1,02. Проход "Порту" оценивается, как 11,00.

Напомним, что в первом матче "Порту" уступил "Ливерпулю" со счетом 0:2.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Порту - Ливерпуль: онлайн трансляция

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

Днепр-1 - Шахтер: онлайн видео трансляция

Барселона - Манчестер Юнайтед - 3:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: