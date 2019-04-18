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Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур: видео голов

четверг, 18 апреля 2019, 00:21
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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 4:3, но по сумме двух встреч вылетел из турнира. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур".

На 4-й минуте счет открыл нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, который получил мяч на углу штрафной и отправил его точно в дальний угол - 1:0. Всего через три минуты счет сравнял форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, который точно пробил с линии штрафной - 1:1. На 10-й минуте Сон вывел гостей вперед, прекрасно пробив с 15 метров - 1:2. Всего через минуту счет сравнял Бернарду Силва. Хавбек "горожан" пробил с близкого расстояния, мяч задел защитника гостей Дэнни Роуза и влетел в ворота - 2:2. На 21-й минуте Стерлинг оформил дубль и вновь вывел вперед "Манчестер Сити", замкнув прострел - 3:2.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

На 59-й минуте Агуэро получил пас от де Брюйне и с близкого расстояния точно пробил в ближний угол - 4:2. На 73-й минуте Льоренте переправил мяч в ворота "горожан" после углового. Этот гол стал решающим в матче и вывел "Тоттенхэм" в полуфинал - 4:3.

"Манчестер Сити" Англия – "Тоттенхэм" Англия - 4:3 (3:2) - первый матч - 0:1

Голы: Стерлинг (4, 21), Б. Силва (11), Агуэро (59) - Сон Хын Мин (7, 10), Льоренте (73)


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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Барселоне".

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