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Порту - Ливерпуль - 1-4: видеообзор

четверг, 18 апреля 2019, 07:55
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В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на выезд разгромил португальский "Порту" со счетом 4:1 и завоевал путевку в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Порту" - "Ливерпуль".

В составе гостей по голу забивали Мане, Салах, ван Дейк и Фирмино. В свою очередь гол престижа в составе португальской команды забил Милитао.

Напомним, что в первой игре английский клуб также праздновал победу, но с более скромным счетом - 2:0.

"ПОРТУ" – "ЛИВЕРПУЛЬ" – 1:4

Милитао, 69 – Мане, 28, Салах, 65, Фирмино, 77, ван Дейк, 84

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