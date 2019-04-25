Посадил на свисток: президент "Динамо" громко раскритиковал судью матча с "Шахтером"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал арбитра Виталия Романова, который работал на матче 25-го тура чемпионата Украины с донецким "Шахтером" (0:0).

Слова Суркиса приводит клубный телеканал "Динамо".

"Должно было быть идеальное судейство, которого не было. Я не говорю, что подсуживали "Динамо" или "Шахтеру". Судья просто не умеет судить. Ему нужно положить свисток и сказать "я не умею или не хочу, или не буду судить Класико". Тот судья, который работал в Кубке, профессор в сравнении с этим судьей. Можно давать людям карточки, можно выгонять людей с поля, но давать играть в футбол. Он посадил во втором тайме команды на свисток и просто не давал играть. А люди пришли посмотреть футбол, а не смотреть, как он бегает и свистит. "Динамо сегодня не выиграло". Но я считаю, что мы на уровне "Шахтера", который стремится быть чемпионом, и ничем им не уступали вообще", - сказал Суркис.

Напомним, что в этой встрече в ворота "Динамо" был назначен пенальти на 95-й минуте, но форвард "Шахтера" Жуниор Мораес не смог переиграть голкипера киевлян Дениса Бойко.

Таким образом, отрыв "Шахтера" от "Динамо" сохранился прежним - семь очков за семь туров до окончания чемпионата.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию болельщиков на матч "Динамо" - "Шахтер".