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Победа "Динамо" вопреки всему: результаты всех матчей 26-го тура

понедельник, 29 апреля 2019, 20:57
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Состоялись матчи 26-го тура чемпионата Украины. Лидер турнира "Шахтер" минимально обыграл "Мариуполь". Главный конкурент "горняков" в борьбе за чемпионство "Динамо" выиграло у ФК "Львов" с таким же счетом при том, что матч столичная команда заканчивала вдевятером.

"Черноморец" - "Ворскла" - 1:2 (1:0)
Голы: Вильхамссон, 2 - Васин, 84 (с пенальти), Кожухарь, 90+1 (автогол).

"Олимпик" - "Карпаты" - 3:2 (1:1)
Голы: Пасич, 9, Дегтярев, 83, Дийе, 84 - Ди Франко, 36, Понде, 54.

"Мариуполь" - "Шахтер" - 0:1 (0:1)
Гол: Нем, 12.
Удаление: Полегенько, 50 ("Мариуполь").

"Александрия" - "Заря" - 0:2 (0:1)
Голы: Громов, 42, Громов, 62.

ФК "Львов" - "Динамо" - 0:1 (0:1)
Гол: Буяльский, 24.
Удаления: Бурда, 19, Кендзера, 75 (оба - "Динамо").

"Арсенал-Киев" - "Десна" - 2:0 (2:0)
Голы: Авагимян, 12, Ориховский, 28 (с пенальти).

Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент "Динамо" скандально высказался о чемпионской гонке с "Шахтером".

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