RU   UA   EN  

вторник, 30 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

30 апреля

21:34
Вальпургиева ночь 2019: история, традиции, как приворожить мужчину и что нельзя делать женщинам
21:15
Зеленский встретился с Филаретом: фото и подробности
21:09
Тоттенхэм Хотспур - Аякс: стартовые составы
21:02
Что задумали у Порошенко с движением "25%": первые детали
20:57
Под Киевом поймали банду, которая почти год держала мужчину в заложниках: фото и видео
20:45
Один из лидеров сборной Украины поделился трогательным фото с детьми
20:26
Киевлянин с приятелем изнасиловали 14-летнюю школьницу: подробности
20:20
Один из лучших футболистов в истории купил самый дорогой автомобиль в мире: названа ошеломляющая цена
20:08
Кукушка съехала: в сети показали монетизацию победобесия в Крыму
19:58
На Украину движется опасный циклон: видео страшной непогоды у "соседей"
19:39
Жена Зеленского рассказала, как он будет вести переговоры с Путиным
19:24
Стало известно о срочном звонке Порошенко к Зеленскому: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тоттенхэм Хотспур - Аякс: стартовые составы

вторник, 30 апреля 2019, 21:09
переглянути новину українською

Стали известны стартовые составы английского "Тоттенхэм Хотспур" и голландского "Аякса" на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 30 апреля.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - АЯКС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер, Льоренте.

Запасные: Гассанига, Дэвис, Дайер, Фойт, Сиссоко, Скипп, Уокер-Питерс

Аякс: Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене, Нерес, де Йонг.

Запасные: Варела, Синкгравен, Мазрауи, Магаллан, Хунтелар, Дольберг, де Вит

Главный арбитр - Матеу Лаос (Испания).

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/4 финала "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити", "Аякс" победил "Ювентус".

Новости

30 апреля

21:34
Вальпургиева ночь 2019: история, традиции, как приворожить мужчину и что нельзя делать женщинам
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тоттенхэм Хотспур - Аякс - 0-0 онлайн трансляция

Барселона - Ливерпуль: онлайн трансляция

Львов - Динамо - 0:1 Хроника матча, видео гола

Манчестер Юнайтед - Челси - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: