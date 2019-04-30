Тоттенхэм Хотспур - Аякс: стартовые составы

Стали известны стартовые составы английского "Тоттенхэм Хотспур" и голландского "Аякса" на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 30 апреля.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - АЯКС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Тоттенхэм: Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер, Льоренте.

Запасные: Гассанига, Дэвис, Дайер, Фойт, Сиссоко, Скипп, Уокер-Питерс

Аякс: Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш, Тадич, Шене, Нерес, де Йонг.

Запасные: Варела, Синкгравен, Мазрауи, Магаллан, Хунтелар, Дольберг, де Вит

Главный арбитр - Матеу Лаос (Испания).

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Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/4 финала "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити", "Аякс" победил "Ювентус".