Барселона - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

1 мая в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют испанская "Барселона" и английский "Ливерпуль". Встреча состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

БАРСЕЛОНА - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Барселоны" предлагается коэффициент 1,75. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 4,00. На успех "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 4,20.

БАРСЕЛОНА - ЛИВЕРПУЛЬ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

При этом букмекеры считают "Барселону" фаворитом в борьбе за выход в финал. На это предлагается коэффициент 1,75. Проход "Ливерпуля" оценивается, как 2,00.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" был сильнее "Порту".