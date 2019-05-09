Аякс - Тоттенхэм - 2:3 Видеообзор

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Аякс" со счетом 3:2 и по сумме двух встреч вышел в финал.

"Аякс" забил быстрый гол на пятой минуте, отличился де Лигт, а затем увеличил преимущество благодаря голу Зиеша. Но втором тайме английский клуб переломил ход матча и одержал победу благодаря хет-трику Лукаса.

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ: ВИДЕО ГОЛОВ

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - 2:3 (2:0) - первый матч - 1:0

Голы: де Лигт (5), Зиеш (35) - Лукас (55, 59, 90+5)

"Аякс": Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи, Шене (Велтман, 60), де Йонг, ван де Бек (Магальян, 90), Зиеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67).

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 82), Триппьер (Ламела, 81), Вертонген, Алли, Ваньяма (Льоренте, 46), Лукас Моура, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин.

Предупреждения: Сиссоко (16), Дольберг (50), Роуз (76), Зиеш (77), Онана (90).

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