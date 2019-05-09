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Где смотреть онлайн Валенсия - Арсенал: расписание трансляций

четверг, 09 мая 2019, 09:12
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8 мая в Валенсии состоится ответный матч полуфинала Лиги Европы, в котором "Валенсия" сыграет против лондонского "Арсенала". Встреча пройдет на стадионе "Месталья". В первом матче англичане оказались сильнее со счетом 3:1.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Арсенал".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния английского и испанского клубов пройдет на украинском телеканале "Футбол 1". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч ТВ! Футбол 2".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" вышел в финал Лиги Чемпионов, разгромив "Барселону".

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