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Валенсия - Арсенал: стартовые составы

четверг, 09 мая 2019, 21:07
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Стали известны стартовые составы испанской "Валенсии" и английского "Арсенала" на ответный полуфинальный матч 1/2 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 9 мая.

ВАЛЕНСИЯ - АРСЕНАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Валенсия: Нето, Пиччини, Паулиста, Гарай, Гайя, Парехо, Коклен, Гедеш, Гамейро, Родриго.

Арсенал: Чех, Папастатопулос, Косельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Джака, Торрейра, Колашинац, Озил, Ляказетт, Обамеянг.

В первом матче "Арсенал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов.

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