Словакия - Канада: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

13 мая состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира по хоккею между сборными Словакии и Канады. Поединок пройдет в словацком Кошице на стадионе "Стил-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Словакия - Канада.

Начало встречи в 21:15.

Плеер с видео трансляцией появится здесь за несколько минут до начала матча.

Словакия и Канада выступают в группе А. После двух туров Канада, набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице. Словакия находится на пятой позиции, имея в активе три очка.

В 1-м туре Канада проиграла Финляндии (1:3), а затем разгромила Великобританию (8:0). Словакия стартовала с победы над США (4:1), после чего уступила Финляндии (2:4).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная России разгромила Австрия на чемпионате мира по хоккею.