США - Финляндия: онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею

13 мая в Словакии состоится матч 3-го тура группового турнира чемпионата мира по хоккею между сборными США и Финляндии. Поединок пройдет в Кошице на стадионе "Стил-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча США - Финляндия.

Начало встречи в 17:15.

Плеер с видео трансляцией появится здесь за несколько минут до начала матча.

США и Финляндия выступают в группе А. После двух туров Финляндия, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице. США занимают четвертую позицию, имея в активе три очка.

В 1-м туре Финляндия обыграла Канаду (3:1), а затем была сильнее Словакии (4:2). США стартовали с поражения от Словакии (4:1), после чего разгромили Францию (7:1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Канады разгромила Великобританию в матче чемпионата мира по хоккею.