МОК принял важное решение по боксу на Олимпийских играх

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) принято решение не исключать бокс из программы Олимпийских игр-2020, которые пройдут в японском Токио.

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Однако, при этом МОК приостановил членство Международной ассоциации бокса (AIBA) из-за финансовых проблем организации, а также сложностями с управлением и судейством. Таким образом, вместо AIBA организацией олимпийского боксерского турнира займется рабочая группа во главе с членом МОК Моринаре Ватанабе. Впрочем, данное решение еще должно быть утверждено во время сессии МОК, которая состоится в июне 2019 года.

Бокс является Олимпийским видом спорта с 1904 года. С 2006 года в соревнованиях разрешили принимать участие не только спортсменам-любителям, но и профессионалам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы сохранили лидирующие позиции в рейтинге лучших боксеров планеты.