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Позор на весь мир: финал Лиги Европы беспощадно раскритиковали

четверг, 30 мая 2019, 12:51
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Футбольные болельщики остались крайне недовольны организацией и качеством трансляции финального матча Лиги Европы, в котором "Челси" разгромил "Арсенал".

Матч состоялся в столице Азербайджана Баку, до которой нет прямого рейса из Лондона. Из-за этого "Челси" и "Арсенал" вернули УЕФА более шести тысяч билетов, которые остались не распроданными. В итоге, финальный матч прошел при полупустых трибунах. Также очень неудачно была организована телетрансляция. Из-за высокого расположения камеры футболисты на поле выглядели, как персонажи из спортивного симулятора прошлого века.

"Ужасная трансляция...Первый раз такой финал смотрел. УЕФА позор. Зачем проводить вообще финалы еврокубков на таких стадионах?????", "Как бы не возмущались жители солнечного Азербайджана, рано им организовывать мероприятия такого масштаба и значения. Плохо было всё - мокрое поле, совершенно нефутбольный стадион, плохой показ, полупустые трибуны. А главное этот политический ажиотаж с Мхитаряном", "Самый скандальный финал Лиги Европы! УЕФА и Азербайджан опозорились на весь мир!", "Камера далеко - будто товарняк смотришь, ощущение у команд кажется тоже было такое же", "Надеюсь, туда УЕФА больше не вернётся. Реально колхоз. Особенно с Мхитаряном - дикари, как им вообще доверили такой финал. Зато теперь все знают, куда привозить большие финалы не надо", "На церемонии награждения стадион вообще полупустой был, а победители поднимали кубок в полной тишине трибун. Надеюсь больше финалы в таких отсталых футбольных странах проводиться не будут!", "Худший финал Еврокубка по показу на ТВ и атмосфере на стадионе. Как будто матч кубка Азии показывали", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что перед финалом Лиги Европы в Баку подрались фанаты "Арсенала" и "Челси".

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