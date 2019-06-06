Где смотреть онлайн Колумбия - Украина: расписание трансляций

7 июня состоится матч 1/4 финала чемпионата мира U20 между сборными Колумбии и Украины. Встреча состоится в польской Лодзи на стадионе "Видзева".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Колумбия - Украина.

Начало матча в 16.30.

Прямую трансляцию матча Колумбия - Украина можно будет посмотреть на телеканале "UA: Первый".

Украинская сборная впервые добралась до стадии 1/4 финала мирового первенства. Ранее украинцы дважды вылетали в 1/8 финала. Лучшим результатом колумбийцев являются бронзовые медали чемпионата мира-2003.

В 1/8 финала сборная Украины разгромила Панаму, а Колумбия в серии пенальти одолела Новую Зеландию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины понесла огромную потерю перед 1/4 финала чемпионата мира.