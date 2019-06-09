Португалия стала первым чемпионом в истории Лиги наций: видеообзор

В финальном матче Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Нидерландов со счетом 1:0 и стала первым чемпионом в истории турнира. Встреча состоялась на стадионе "Драгау" в Порту.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Португалия - Нидерланды.

В первом тайме Португалия имела подавляющее преимущество и нанесла 10 ударов по воротам против одного у соперника. Самый реальный шанс открыть счет на 30-й минуте имел Фернандеш, но его дальний удар отразил голкипер голландцев.

Победу португальцам принес Гонсалу Гедеш, которому удался прекрасный удар с линии штрафной на 60-й минуте. Голландцы пытались отыграться, создали несколько моментов, но пробить вратаря португальцев так и не сумели.

Португалия – Нидерланды - 1:0 (0:0)



Гол: Гедеш (60)

Португалия: Руй Патрисиу, Диаш, Геррейру, Нелсон Семеду, Фонте, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Гедеш (Рафа Силва, 75), Бруну Фернандеш (Моутинью, 81), Вильям Карвалью, Роналду.

Нидерланды: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (де Йонг, 81), Бергвейн (ван де Бек, 60), Вейналдум, Бабел (Промес, 46), де Йонг.

Предупреждение: Думфрис (88).

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1-й тайм

2-й тайм