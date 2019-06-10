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Известный футболист сделал шокирующее заявление о своей скорой смерти: видео

понедельник, 10 июня 2019, 16:52
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Известный нидерландский игрок Фернандо Риксен, борющийся с неизлечимой болезнью, анонсировал свой уход из жизни.

Врачи диагностировали у бывшего футболиста боковой (латеральный) амиотрофический склероз. На протяжении последних шести лет нидерландец безуспешно пытался победить болезнь, но побороть недуг ему так и не удалось. Вчера Риксен записал видеообращение ко всем своим близким и знакомым. Вот что он сказал: "Всем привет! Скоро настанет важный для меня день. 28-го июня будет моим последним вечером. Я устал. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся, ваш Фернандо".

Последние дни жизни 42-летний Риксен проводит в хосписе в Шотландии. В конце июня ему будет сделана эвтаназия (практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания, по его просьбе), которая разрешена в Великобритании.

В бытность игроком Риксен провел 12 матчей за сборную Нидерландов. На клубном уровне он играл за "АЗ Алкмаар", "Зенит", "Рейнджерс".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летние футболисты попали в секс-скандал.

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