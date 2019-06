Известный футболист сделал шокирующее заявление о своей скорой смерти: видео

Известный нидерландский игрок Фернандо Риксен, борющийся с неизлечимой болезнью, анонсировал свой уход из жизни.

Врачи диагностировали у бывшего футболиста боковой (латеральный) амиотрофический склероз. На протяжении последних шести лет нидерландец безуспешно пытался победить болезнь, но побороть недуг ему так и не удалось. Вчера Риксен записал видеообращение ко всем своим близким и знакомым. Вот что он сказал: "Всем привет! Скоро настанет важный для меня день. 28-го июня будет моим последним вечером. Я устал. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся, ваш Фернандо".

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU