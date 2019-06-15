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Украина - Южная Корея: прогнозы экспертов на финал чемпионата мира

суббота, 15 июня 2019, 10:57
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Известные украинские футбольные специалисты поделились прогнозами на исход финального матча чемпионата мира U20 между сборными Украины и Южной Кореи, который состоится сегодня, 15 июня.

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Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев выразил уверенность в победе украинцев.

"Фаворит однозначно Украина. При всем уважении к Южной Корее, но наша команда сильнее и должна доказать это на футбольном поле. Пусть это финал, на который настрой у всех будет запредельный, но сборная Украины без вариантов должна взять Кубок мира и привезти его в Украину", - приводит слова Алиева "Команда №1".

Тренер-селекционер футбольной школы "Динамо" имени Валерия Лобановского Виктор Насташевский также считает, что сборная Украины должна добиться победы в решающем поединке за золотые медали.

"Уверен, что на предстоящий финальный матч с командой Южной Кореи сборная Украины выйдет заряженной на победу и проявит все лучшие игровые качества, а если понадобится, то и через "не могу" добьются нужного результата. Доставят радость победы как себе, так и многомиллионной армии болельщиков", - цитирует Насташевского FootBoom.

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло считает, что украинцам понадобится удача в финале.

"Результат, конечно же, очень важен и престижен. Но, самое главное,- это качества игроков и их модели, которые сейчас востребованы в современном футболе. Среди наших ребят очень много перспективных. Но это только первая ступень к профессиональному футболу. Я желаю всем найти себя и клубы, где вы будете востребованы. Желаю всем нам фарта в финале. Раскрепощенной и результативной игры. Мы в вас верим. Быть чемпионом мира - это круто", - написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Журналист Игорь Линник заявил, что украинцы не имеют права даже думать о возможном поражении.

"Выход в финал ЧМ - это, безусловно, очень серьезное достижение Петракова и ребят. Очень. Но финалы выигрывают только чемпионы - те, для кого сама мысль о возможной неудаче неприемлема. Тот, кто готов проиграть, - не чемпион! Тот, для кого "серебро" - это уже достижение, - не чемпион! "Золото" достается тому, кто готов брать его любой ценой. Увы, но это правда жизни", - написал Линник в Facebook.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главный тренер сборной Украины раскрыл секрет команды перед финалом чемпионата мира.

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