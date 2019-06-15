Украина - Южная Корея: видео голов

В эти минуты в финальном матче чемпионата мира U-20 по футболу встречаются сборные Украины и Южной Кореи. Игра проходит на стадионе "Видзев" в Лодзи.

УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Счет в матче был открыт на 5-й минуте. Форвард корейцев Ли Кангин уверенно реализовал пенальти за фол Бескоровайного на том же Ли. Наша команда сравняла счет на 34-й минуте. В результате неудачных действий Ким Се Юна мяч отскочил к Владиславу Супряге, который с близкого расстояния переиграл голкипера соперников. На 53-й минуте Супряга вышел один на один с голкипером корейцев и оформил дубль.

Украина - Южная Корея - 2:1

Голы: К. Ли, 5 (с пенальти); Супряга, 34; Супряга, 53.

Украина: Лунин, Бескоровайный, Бондарь (к), Сафронов, Корниенко, Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 57), Цитаишвили, Булеца, Супряга (Сикан, 63).

Южная Корея: Г. Ли, Хван, Д.-С. Ли, Х.-В. Ким, Д.-Ик Ли, Юн, Джанг-Мин, С.-Ю. Ким (Ем, 46), Чо (Чен, 63), К. Ли, О.

УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

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