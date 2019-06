Звезды украинского спорта отреагировали на победу сборной на ЧМ: фото, видео

В субботу, 15 июня, молодежная сборная Украины, став чемпионом мира, переписала историю отечественного футбола. Победа нашей команды не осталась в стороне не только от болельщиков, но и даже от президента страны Владимира Зеленского.

КОММЕНТАРИИ ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ЧМ

Свою похвалу в адрес молодежной сборной оставляли и звезды украинского спорта. Вот как реагировали именитые спортсмены на небывалый успех нашей команды.

Андрей Ярмоленко:

Леся Цуренко:

"Чистая магия! Огромнейшие поздравления новым чемпионам мира! Мы все гордимся вами!"

Pure magic! Big congrats to new World Champions! We all proud of you! pic.twitter.com/07YYd9NdXu