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Очередной украинский футболист перешел в клуб из России

четверг, 20 июня 2019, 17:36
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Полузащитник "Александрии" Артем Полярус перешел в "Химки".

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Футболист достался подмосковному клубу бесплатно и подписал с ним личный контракт.

26-летний Полярус - воспитанник александрийского клуба "Аметист". За "Александрию" он выступал с 2011 по 2014 годы, а также с 2015 по 2019 годы. Всего за клуб он сыграл 112 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Также играл за "Динамо-2". Сыграл девять матчей за молодежную сборную Украины и забил один гол.

В прошлом сезоне "Химки" заняли девятое место в первой российской лиге.

Стоит отметить, что ранее в Россию перебрались защитники "Шахтера" Ярослав Ракицкий ("Зенит"), Олег Данченко ("Енисей") и Иван Ордец ("Динамо" Москва).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Шахтер" вернулся легендарный футболист.

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