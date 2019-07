Легенда тенниса опозорилась на Уимблдоне, уступив 15-летней соотечественнице: видео

Легендарная американская тенниситка Винус Уильямс потерпела поражение уже в первом круге Уимблдона.

Соперницей именитой спортсменки была ее соотечественница Кори Гофф, которой только в этом году исполнилось 15 лет. Встреча продлилась два сета.

Уимблдон. Первый круг

Винус Уильямс (США) – Кори Гофф (США) – 4:6, 4:6

Made for the big stage @CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/hfgcQGdZtq