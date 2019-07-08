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Суперсенсация: определилась соперница Свитолиной в битве за полуфинал Уимблдона

понедельник, 08 июля 2019, 18:36
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Стала известна следующая соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной, которая вышла в четвертьфинал турнира Большого шлема Уимблдона.

Ею стала чешская теннисистка Каролина Мухова, которая сенсационно обыграла соотечественницу Каролину Плишкову в трех сетах.

Поединок продлился более трех часов. В первой партии Плишкова сделала два брейка и выиграла сет, отдав только одну свою подачу. Второй сет прошел в равной борьбе, но при счете 6:5 Мухова сделала брейк и взяла партию. Решающая партия растянулась почти на два часа и завершилась победой Муховой со счетом 13:11.

Каролина Мухова (Чехия) - Каролина Плишкова (Чехия) - 4:6, 7:5, 13:11

22-летняя Мухова является 68-й ракеткой мира. Для нее выход в четвертьфинал Уимблдона стал высшим достижением в карьере. Что касается 27-летней Плишковой, то в данный момент она занимает третье место в мировом рейтинге. Если бы Плишкова дошла до финала Уимблдона, то она стала бы первой ракеткой мира.

Свитолина и Мухова ранее встречались лишь однажды. В 2019 году украинская теннисистка обыграла Мухову в двух сетах на турнире в Дохе. Поединок 1/4 финала Уимблдона Свитолина - Мухова состоится 9 июля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в сумасшедшем матче 1/8 финала Уимблдона.

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