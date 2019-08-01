Где смотреть онлайн Заря - Будучность: расписание трансляций

1 августа состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и черногорской "Будучностью". Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". В первом матче украинский клуб победил со счетом 3:1.

ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:00.

ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Прямую трансляцию матча "Заря" - "Будучность" можно будет посмотреть на телеканале "Униан".

Матч обслужит ирландская бригада арбитров во главе с Нилом Дойлом.

Победитель противостояния между украинским и черногорским клубами в 3-м раунде квалификации сыграет с победителем пары "Осиек" (Хорватия) - ЦСКА (Болгария). В первом матче сильнее оказались болгары со счетом 1:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионат Украины стартовал победой "Зари" в Полтаве.