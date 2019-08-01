Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

1 августа в ответном матче 2-го квалификационного турнира Лиги Европы встретятся луганская "Заря" и черногорская "Будучность". Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". В первом матче украинский клуб победил со счетом 3:1.

ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:00.

ЗАРЯ - БУДУЧНОСТЬ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является "Заря". На победу украинского клуба предлагается коэффициент 1,20. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 5,75. На успех "Будучности" можно поставить с коэффициентом 12,00. "Заря" также является фаворитом в борьбе за выход в 3-й раунд квалификации. Коэффициент на проход "Зари" составляет 1,001, у "Будучности" он - 67,00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионат Украины стартовал победой "Зари" в Полтаве.