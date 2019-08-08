ЦСКА - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 8 августа, в первом матче 3-го квалификационного турнира Лиги Европы встретятся болгарский ЦСКА и луганская "Заря". Встреча пройдет в Софии на стадионе "Васил Левски".

ЦСКА - ЗАРЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 20:30.

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является ЦСКА. На победу болгарского клуба предлагается коэффициент 2,52. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3,25. На успех "Зари" можно поставить с коэффициентом 2,72.

ЦСКА - ЗАРЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Фаворитом же двухматчевого противостояния является "Заря". На выход луганской команды в следующий раунд турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,65. Проход ЦСКА оценивается коэффициентом 2,15.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников по следующему раунду Лиги Европы.