Динамо - Брюгге: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и бельгийского "Брюгге" на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 13 августа, на стадионе "Олимпийский" в Киеве. В первом матче бельгийский клуб одержал победу со счетом 1:0.

ДИНАМО - БРЮГГЕ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 20:30.

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Вербич, Андриевский, Цыганков, Родригес

Брюгге: Миньоле, Соболь, Дели, Мехеле, Мата, Ванакен, Ритс, Вормер, Бонавентуре, Окереке, Тау

Обслужит матч хорватская бригада арбитров во главе с Иваном Бебеком. Помогать ему будут судьи на линиях Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный арбитр - Марио Зебец.

Ранее "Апостроф" рассказывал, что чего ждать от "Динамо" в Лиге чемпионов.