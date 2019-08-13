Где смотреть онлайн Динамо - Брюгге: расписание трансляций

13 августа на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге". В первом матче бельгийский клуб одержал победу со счетом 1:0.

ДИНАМО - БРЮГГЕ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 20:30.

Прямую трансляцию матча "Динамо" - "Брюгге" можно будет посмотреть на телеканале "2+2" и на российском телеканале "Матч ТВ".

ДИНАМО - БРЮГГЕ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Киевляне и брюжжане по разному провели свои поединки перед встречей в Лиге чемпионов. "Динамо" в Киеве уступило "Шахтеру", "Брюгге" на выезде добился победы над "Остенде" (2:0).

Ранее "Апостроф" сообщал результаты всех матчей Лиги чемпионов, которые были сыграны шестого и седьмого августа.