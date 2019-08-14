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Что за бред: стали известны два претендента на пост главного тренера "Динамо"

среда, 14 августа 2019, 16:30
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Киевское "Динамо" определилось с двумя кандидатами на пост главного тренера, который стал вакантным после отставки Александра Хацкевича.

Об этом сообщает Sport.ua.

По данным источника, руководство клуба рассматривает вариант с назначением на этот пост Алексея Михайличенко и Александра Заварова, которые могут возглавить команду с приставкой "исполняющий обязанности".

Читайте: Кто возглавит "Динамо": главные претенденты на смену Хацкевичу

В данный момент Михайличенко работает спортивным директором "Динамо", а Заваров - селекционером. Оба специалиста готовы возглавить клуб.

Болельщики киевского клуба с негодованием восприняли данную новость.

"Ахахаха...Постойте...Что!?"

"Заваров?? Так, верните Хацкевича!"

"Как же любит Суркис мазохизм)"

"Это будет фиаско"

"Михайличенко тренер, а Хацкевич спортивный директор..Бадумсс"

"Динамовские сердца никогда не подводили. Всё логично."

"У кого там еще есть "динамовское сердце"?"

"а почему не Леоненко? Он еще ни разу не напортачил...."

"Шило на мыло. Хрен редьки не слаще"

"Вы издеваётесь?!!!"

"Сериал с Динамовскими сердцами похоже никогда не закончится. Учитывая то, сколько тренеров с нужным сердцем сейчас без работы. Выбор есть"

"Еще Литовченко и Бессонов свободны)"

"Назначьте Алиева с Милевским, тоже динамовцы... )))", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию фанатов на вылет "Динамо" из Лиги чемпионов.

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