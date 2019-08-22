Эспаньол - Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 22 августа, в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы встретятся испанский "Эспаньол" и луганская "Заря". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Корнелья-Эль Прат".

ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ



Начало встречи в 22:00.

Читайте: "Попугаи" из Барселоны: с кем сразится "Заря" в Лиге Европы.

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является испанский клуб. На победу "Эспаньола" предлагается коэффициент 1,32. Ничья в матче оценивается коэффициентом 5,50. На успех "Зари" можно поставить с коэффициентом 9,00.

ЭСПАНЬОЛ - ЗАРЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Фаворитом в борьбе за выход в групповой турнир Лиги Европы также является "Эспаньол". На проход испанцев принимаются ставки с коэффициентом 1,14. Проход луганчан оценивается коэффициентом 5,65.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" обыграла ЦСКА.