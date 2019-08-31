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Где смотреть онлайн Ломаченко - Кэмпбелл: расписание трансляций

суббота, 31 августа 2019, 10:39
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31 августа украинец Василий Ломаченко проведет чемпионский бой с британским боксером Люком Кэмпбеллом. Поединок состоится в Лондоне на арене "О2".

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Прямую трансляцию битвы Ломаченко и Кэмпбелла можно будет посмотреть на телеканале "Интер". Начало вечера бокса в 22.00.

ЛОМАЧЕНКО - КЭМПБЕЛЛ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

На кону в этом бою будут стоять принадлежащие украинцу титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBA в легком весе, а также вакантный пояс по версии WBC.

31-летний Ломаченко за свою профессиональную карьеру провел 14 поединков, в которых добился 13 побед и потерпел одно поражение. 31-летний Кэмпбелл выходил в ринг 22 раза. В активе британца 20 побед при двух поражениях.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший чемпион не оставил шансов британцу в бою с Ломаченко.

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