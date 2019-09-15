Окровавленный "Цыганский король" победил малоизвестного боксера: видео

Британский боксер Тайсон Фьюри, выступающий в супертяжелой весовой категории, одержал 29-ю победу на профессиональном ринге в 30 боях при одной ничьей. В воскресенье, 15 сентября, в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena он победил малоизвестного шведа Отто Уаллина.

Бой продлился все 12 раундов и сложился для британца весьма непросто. В третьей трёхминутке Фьюри получил сильное рассечение над правым глазом. Существовала серьёзная угроза, что в бой может вмешаться доктор и остановить его. Однако британцу все же дали отработать до конца. В итоге, Фьюри, проведя свой далеко не самый лучший бой, одержал победу единогласным решением судей - 116-112, 117-111 и 118-110.

Для Уаллина это поражение стало первым в карьере при 20 победах.

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