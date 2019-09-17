Боруссия - Барселона: стартовые составы

Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и "Барселоны" на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 17 сентября.

БОРУССИЯ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

"Боруссия": Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Делэйни, Санчо, Ройс, Азар, Алькасер.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Артур, де Йонг, Фати, Гризманн, Суарес.

Обслужит матч румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. В качестве его ассистентов на линиях выступят Октавьян Шовре и Себастьян Георге. Резервный арбитр - Себастьян Колтеску.

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