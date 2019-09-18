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ПСЖ - Реал: стартовые составы

среда, 18 сентября 2019, 21:00
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Стали известны стартовые составы французского ПСЖ и испанского "Реала" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 18 сентября.

ПСЖ - РЕАЛ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

ПСЖ: Навас — Менье, Силва, Кимпембе, Бернат — Маркиньос, Гуйе, Верратти — Сарабия, Икарди, Ди Мария

Запасные: Рико, Паредес, Шупо-Мотинг, Кюрзава, Эррера, Диалло, Куасси

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Милитан, Менди — Кроос, Каземиро, Родригес — Бэйл, Бензема, Азар

Запасные: Ареола, Васкес, Йович, Одриосола, Винисиус, Родриго, Де Ла Фуэнте

Начало встречи в 22:00.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.

Ране "Апостроф" сообщал, что фанаты "ПСЖ" послали жесткое сообщение форварду своей команды Неймару, который минувшим летом предпринимал шаги, чтобы покинуть клуб.

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