Динамо - Мальме: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 19 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся вице-чемпион Украины "Динамо" и шведский "Мальме". Встреча пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

ДИНАМО - МАЛЬМЕ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка украинскую команду. На победу столичного клуба дается коэффициент 1,90. На успех "Мальме" можно поставить с коэффициентом 5,10. Ничья оценивается коэффициентом 3,80.

ДИНАМО - МАЛЬМЕ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

После шести сыгранных матчей "Динамо" набрало восемь очков и занимает шестое место в чемпионате Украины. Шведский "Мальме" после 23-х туров идет на втором месте и отстает от лидера на два балла.

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