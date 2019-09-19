Где смотреть онлайн Вольфсбург - Александрия: расписание трансляций

В четверг, 19 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и украинской "Александрией". Игра пройдет в Вольфсбурге на стадионе "Фольксваген Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" - "Александрия".

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между немецким и украинским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 2". Также игру покажет российский телеканал "Матч! Футбол 3".

Между собой команды прежде не встречались. Для "Александрии" это будет первый групповой этап Лиги Европы в истории существования клуба.

ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Вместе с "Вольфсбургом" и "Александрией" в группе также выступают французский "Сент-Этьенн" и бельгийский "Гент".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате.