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Вольфсбург - Александрия: стартовые составы

четверг, 19 сентября 2019, 21:12
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Стали известны стартовые составы немецкого "Вольфсбурга" и украинской "Александрии" на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоится сегодня, 19 сентября.

ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Вольфсбург: Перван, Кнохе, Гилавоги, Тиссеран, Мбабу, Руссийон, Арнольд, Герардт, Мехмеди, Брекало, Вегорст

Запасные: Менцель, Клаус, Нмеча, Штеффен, Брума, Виллиам, Жоао Виктор

Александрия: Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Банада, Довгий, Третьяков, Лучкевич, Ситало

Запасные: Билык, Ковалец, Протасов, Шастал, Шендрик, Задерака, Запорожан

Матч обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Халисом Озкахьей. В качестве его ассистентов выступят Джейхун Сесигюзель и Хакан Емишкен. Резервный арбитр - Алпер Улусой.

"Вольфсбург" и "Александрия" выступают в группе I вместе с бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьеном".

Ранее "Апостроф" рассказывал, как украинские клубы-дебютанты стартуют в Лиге Европы.

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