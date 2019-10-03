Александрия - Гент: стартовые составы

Стали известны стартовые составы украинской "Александрии" и бельгийского "Гента" на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоится сегодня, 3 октября, во Львове.

АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:55.

Александрия: Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Ковалец, Гречишкин, Лучкевич, Ситало, Третьяков.

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Задерака.

Гент: Каминьски, Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре, Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа, Депуатр, Яремчук.

Запасные: Коосеманс, Домпе, Квилитая, Мохаммади, Деягере, Бронн, Кубо.

Обслужит матч датская бригада арбитром во главе с Йенсом Моэ. В качестве его ассистентов выступят Йеспер Даль и Виктор Скютте. Резервный судья - Йорген Даугбьерг Буркардт.

"Гент" и "Александрия" выступают в группе I вместе с немецким "Вольфсбургом" и французским "Сент-Этьеном".

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