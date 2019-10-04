Могут играть лучше: Михайличенко высказался о провале "Динамо" в Лиге Европы

Наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко крайне разочарован результатом игры своей команды со швейцарским "Лугано" во 2-м туре Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Как заявил после игры наставник киевлян, его команда потеряла два очка и могла сыграть куда лучше.

"На мой взгляд, мы все же в первую очередь потеряли два очка, чем заработали одно. Мы сделали все, что могли, хотя немного не хватило сил, и у нас было очень много брака. В атаке в первую очередь не хватало качества - неподготовленные атаки, плохие передачи, завершение...

Сегодня многие сыграли не так, как могли и так, как хотелось бы... Родригес много старался создавать сам и работать на команду, но многими моментами не смог распорядиться правильно. Тем не менее, мы верим, что и Родригес, и остальные игроки, которые сейчас находятся в команде, могут играть лучше", - сказал тренер после матча.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики "Динамо" резко высказались о матче в Лиге Европы.