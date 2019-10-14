Украина - Португалия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

14 октября в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Украины на своем поле сыграет с национальной командой Португалии. Встреча состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Букмекеры считают португальскую сборную фаворитом этого поединка. На победу Португалии предлагается коэффициент 2,12. Ничья оценивается коэффициентом 3,10. На успех украинской национальной команды можно поставить с коэффициентом 3,28.

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 13 очков в пяти матчах. Португалия находится на втором месте, имея в активе восемь очков после четырех поединков.

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинцы и португальцы ранее провели между собой три матча. Команды одержали по одной победе, еще одна игра завершилась вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что организаторы приятно удивили ценами на матч Украина - Португалия.