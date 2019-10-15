RU  UA  EN

вторник, 15 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 октября

15:05
Устроили настоящий праздник: появились интересные фото угощений для бойцов ВСУ в госпитале
14:52
Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку
14:50
В Киеве маленький ребенок устроил ЧП на пешеходном мосту Кличко: фото
14:47
Как бойцы ВСУ отвечают на провокации врага на Донбассе: появилось мощное видео
14:20
Из галереи в США украли картину Сальвадора Дали за 32 секунды: видео
14:15
Выхватил сумочку из рук и попытался сбежать: в Киеве поймали наглого грабителя, фото
13:50
Был один лишь вопрос - за что? Екатерина Кухар рассказала о смерти первенца
13:36
​В МИД Украины сделали скандальное заявление по "формуле Штайнмайера": в сети волна гнева, видео
13:33
Родные Заворотнюк впервые рассказали о болезни и лечении актрисы
13:04
Автор антиутопии "Рассказ служанки" получила второго "Букера": о чем ее новая книга
12:58
В Харькове мужчина устроил жестокую расправу над насильником, напавшим на его жену
12:24
Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

До встречи на Евро-2020: появилось яркое фото из раздевалки сборной Украины

вторник, 15 октября 2019, 11:02
переглянути новину українською

Сборная Украины в Киеве 14 октября победила чемпионов Европы сборную Португалии со счетом 2:1 и пробилась на чемпионат Европы-2020.

После матча футболисты и тренерский штаб прошлись по кругу НСК "Олимпийский" и поблагодарили болельщиков за поддержку, после чего отправились в раздевалку.

На официальной странице Украинской ассоциации футбола был опубликован яркий снимок, сделанный в раздевалке украинских игроков.

После игры наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сдержал обещание, данное годом ранее.

Напомним, что соцсети взорвались после феерического выхода сборной на Евро-2020.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина - Португалия - 2:1 Хроника матча, видео голов

Усик - Уизерспун: Хроника боя

Американско-украинские разборки в Чикаго: все о предстоящем бое Усик - Уизерспун

Украина - Литва - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: