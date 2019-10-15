До встречи на Евро-2020: появилось яркое фото из раздевалки сборной Украины

Сборная Украины в Киеве 14 октября победила чемпионов Европы сборную Португалии со счетом 2:1 и пробилась на чемпионат Европы-2020.

После матча футболисты и тренерский штаб прошлись по кругу НСК "Олимпийский" и поблагодарили болельщиков за поддержку, после чего отправились в раздевалку.

На официальной странице Украинской ассоциации футбола был опубликован яркий снимок, сделанный в раздевалке украинских игроков.

После игры наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что сдержал обещание, данное годом ранее.

Напомним, что соцсети взорвались после феерического выхода сборной на Евро-2020.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок сборной Украины сделал шокирующее признание после выхода на Евро-2020.