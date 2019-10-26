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Где смотреть онлайн Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

суббота, 26 октября 2019, 12:27
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27 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи в 18:30.

Прямую трансляцию противостояния между мерсисайдцами и лондонцами можно будет посмотреть на канале "Сетанта Спорт Украина", стримминговых сервисах Megogo и Okko, а также на телеканале "Беларусь 5".

После 9 туров "Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Красные" выиграли 8 матчей из 9-ти и набрали 25 очков. "Тоттенхэм" находится 7-й позиции в таблице, имея в активе 12 очков.

В прошлом сезоне команды встретились в финале Лиги чемпионов и победу одержал "Ливерпуль" со счетом 2:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" потерял первые очки в сезоне в матче с "Манчестер Юнайтед".

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