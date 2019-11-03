Свитолина - Барти: онлайн видео трансляция

В воскресенье, 3 ноября, первая ракетка Украины Элина Свитолина в финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне встретится с сильнейшей теннисисткой мира Эшли Барти из Австралии.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча Свитолина - Барти.

Плеер с видео трансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

Начало матча - в 13:30.

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР WTA, ШЕНЬЧЖЭНЬ

Финал

ЭЛИНА СВИТОЛИНА (Украина) - ЭШЛИ БАРТИ (Австралия)

Это будет шестая очная встреча между соперницами. Украинка выиграла все пять предыдущих очных матчей у австралийки.

Напомним, в полуфинале Итогового турнира WTA Свитолина обыграла Белинду Бенчич (Швейцария), а Барти оказалась сильнее Каролины Плишковой (Чехия).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина ярко завершила групповой этап Итогового турнира.