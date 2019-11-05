Без Коноплянки и Соломона: "Шахтер" отправился на важнейшую битву с "Динамо" в Лиге чемпионов

Во вторник, 5 ноября, "Шахтер" отправился в Загреб на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с местным "Динамо". В Хорватию "горняки" вылетели в составе 20 игроков. В Украине остались травмированные Евгений Коноплянка и Манор Соломон.

ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ



В Хорватию чемпион Украины отправился в следующем составе:

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили.

Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон.

Форварды: Дентиньо, Мораес, Сикан.

ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Напомним, обе команды набрали по 4 очка. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей "Динамо" опережает "Шахтер" в турнирной таблице группы C Лиги чемпионов, занимая 2-е место. "Горняки" идут третьими.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал разгромную победу во Львове.