Динамо Загреб - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

6 ноября в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся загребское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Матч пройдет в Загребе на стадионе "Максимир".

ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка хозяев поля. На победу хорватского клуба дается коэффициент 2,15. На успех "горняков" можно поставить с коэффициентом 3,25. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ

В данный момент "Динамо" и "Шахтер" делят 2-3 место в турнирной таблице группы С, набрав по четыре очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" и загребское "Динамо" сыграли вничью.