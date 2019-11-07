Александрия - Копенгаген: стартовые составы

Стали известны стартовые составы украинской "Александрии" и французского "Сент-Этьена" на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы, который состоится сегодня, 7 ноября.

АЛЕКСАНДРИЯ - СЕНТ-ЭТЬЕН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



Начало встречи в 22:00.

Александрия: Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Банада, Третьяков, Ковалец, Лучкевич, Шастал

Запасные: Билык, Бабогло, Безбородько, Довгий, Стецков, Тейшейра, Задерака

Сент-Этьен: Рюффье, Колодзейчак, Перрен, Фофана, Дебюши, Ахолу, Юссуф, Буанга, Хазри, Норден, Берич

Запасные: Мулен, Будебуд, Камара, Диссе, Габриэл, Хамума, Мукуди

Матч обслужит португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. Помогать ему будут судьи на линиях Бруну Родригеш и Алвару Мескита.

АЛЕКСАНДРИЯ - СЕНТ-ЭТЬЕН: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира "Сент-Этьен" и "Александрия" сыграли вничью во Франции.