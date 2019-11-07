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Где смотреть онлайн Александрия - Сент-Этьен: расписание трансляций

четверг, 07 ноября 2019, 16:40
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В четверг, 7 октября, состоится матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы между украинской "Александрией" и французским "Сент-Этьеном". Встреча пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Сент-Этьен".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между украинским и французским коллективами пройдет на телеканале "Футбол 1".

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После трех туров "Александрия" и "Сент-Этьен" делят 3 место в турнирной таблице группы I, набрав по два очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 3-го тура группового турнира "Сент-Этьен" и "Александрия" сыграли вничью во Франции.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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