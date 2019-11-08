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Дождались: российский топ-клуб заработал первое очко в Лиге Европы

пятница, 08 ноября 2019, 00:29
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В матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы московский ЦСКА сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем", который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, со счетом 0:0. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе "Групама-Арена". Перед матчем "отличились" российские фанаты, которые устроили беспорядки в городе.

Поединок прошел в упорной борьбе, но голов зрители так и не увидели.

Таким образом, ЦСКА набрал свое первое очко в Лиге Европы и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице группы Н.

"Ференцварош" Венгрия – ЦСКА Россия - 0:0

"Ференцварош": Дибус, Чивич, Ботка, Блажич, Ловренчич, Харатин, Шкварка (Варга, 84), Игнатенко, Зубков, Нген (Фримпонг, 90), Боли (Изаэл, 82).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов, Магнуссон (Набабкин, 81), Фернандес, Обляков, Сигурдссон, Ахметов (Бистрович, 59), Бийол (Кучаев, 63), Влашич, Чалов.

Предупреждения: Игнатенко (18), Бийол (18), Шкварка (20), Харатин (25), Влашич (28), Ботка (74), Набабкин (85), Фримпонг (90).

Удаление: Набабкин (90).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ференцварош" обыграл ЦСКА в Москве в 3-м туре Лиги Европы.

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